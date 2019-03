Britanski poslanci zavrnili vseh osem alternativnih možnosti za brexit

Nobena izmed osmih alternativnih možnosti glede brexita ni uspela pridobiti večine v britanskem parlamentu. Z glasovanjem o alternativnih možnostih naj bi sicer razdeljena britanska politika našla soglasje glede odhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije, ki je bil podaljšan do 22. maja, v primeru, da parlament v tem tednu potrdi Mayin ločitveni sporazum z Brusljem, v nasprotnem primeru pa zgolj do 12. aprila.

Prva možnost, o kateri so do poznih večernih ur glasovali britanski poslanci, je predvidevala brexit brez dogovora, druga, imenovana'enotni trg 2.0', pa je predvidela obstanek v evropskem enotnem trgu s pridružitvijo Ekonomskemu gospodarskemu prostoru prek Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta).

Poslanci so glasovali še o preklicu izstopa, če parlament do dne brexita ne bi podprl ne izstopnega sporazuma ne izstopa brez dogovora, ter o izvedbi referenduma o izstopnem sporazumu in politični deklaraciji o prihodnjih odnosih.

Zadnja možnost je govorila o tem, da bi Otok v proračun EU prispeval do konca leta 2020, z unijo pa bi se dogovorili za dveletno obdobje, v katerem bi imele dobrine iz Velike Britanije popoln dostop do EU.

Premierka Theresa May bo tudi danes iskala podporo za ločitveni sporazum o brexitu. Minister za brexit Stephen Barclay je po včerajšnjem glasovanju in porazu alternativnih možnosti dejal, da je to zgolj dokaz, da je Mayin sporazum najboljša in edina možnost naprej. In celo nekateri konzervativni poslanci, ki so pred tem trdili, da je brexit brez dogovora boljši kot brexit s slabim dogovorom, Mayin sporazum pa naj bi bil po njihovem mnenju slab, so si očitno v zadnjih tednih premislili, podpora sporazuma pa počasi raste. A večine v parlamentu kljub temu še nima, prav včeraj zvečer je severnoirska stranka DUP, ki vladi zagotavlja večino, sporočila, da sporazuma ne more podpreti.