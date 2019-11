Britanski poslanec: Žrtve požara v Grenfellu bi morale uporabiti zdravo pamet

Kontroverzni britanski poslanec Jacob Rees-Mogg je v radijskem pogovoru, v katerem se je dotaknil poročila o požaru v londonski stolpnici Grenfell, ki so ga objavili prejšnji teden, namignil, da so si žrtve požara same krive, ker so upoštevale navodila gasilcev. "Če bi le ignorirali, kar so jim rekli, in zapustili stavbo, bi bili veliko bolj varni. Mislim, da če bi kateri koli od naju bil zdaj v požaru, bi ne glede na to, kaj bi gasilci dejali, zapustila gorečo stavbo. Zdi se, da je to pač zdrava pamet, in res je tragedija, da se to ni zgodilo," je dejal.

Komentar je sprožil ogorčenje Britancev, še posebej svojcev žrtev. Ti so zaradi teh zanje žaljivih komentarjev zahtevali njegovo opravičilo in dejali, da bi moralo biti poslanca sram, da je izrekel kaj takšnega. Iz podporne skupine za svojce žrtev Grenfell United so sporočili, da so komentarji"ekstremno boleči" in "več kot nespoštljivi".