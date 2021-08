Britanski premier Boris Johnson bo spet očka

Plaz dobrih želja je požela tudi njegova mlada tretja žena Carrie Johnson – pa tudi sočustvovanja, potem ko je na Instagramu hkrati sporočila veselo in žalostno novico. Napisala je, da pričakujeta drugega otroka, in pripisala, da upa, da bosta imela ob božiču mavričnega dojenčka. Tako pravijo dojenčkom, ki se rodijo po izgubi otroka. Carrie je pripisala, da ji je splav na začetku leta strl srce in da je zdaj, ko je spet noseča, v velikih skrbeh.