Britanski trgovci svarijo: brexit brez dogovora bo pomenil prazne police

Britanski konzorcij prodajalcev, ki vključuje največje prodajalce hrane, je v odprtem pismu poslancem opozoril, da ni mogoče kopičiti velikih zalog svežega sadja in zelenjave. Poudarili so, da je glede pridelkov Velika Britanija močno odvisna od Evropske unije, saj od tam namreč uvozijo približno tretjino hrane.

V pismu so uporabili vladno oceno, da bi lahko tovorni promet čez Rokavski predor upadel za 87 odstotkov glede na trenutno stanje. To pa bi pomenilo moteno oskrbo s številnimi izdelki. "Marca bo ta situacija postala pereča, saj proizvodnja v Veliki Britaniji ni v sezoni," so zapisali. V tem delu leta je namreč 90 odstotkov solate, 80 odstotkov paradižnika in 70 odstotkov mehkega sadja, ki ga prodajajo v Veliki Britaniji, pridelano v Evropski uniji. "Ker so ti izdelki sveži in hitro propadejo, jih moramo hitro pripeljati iz kmetij v naše trgovine," so opozorili trgovci in dodali, da teh živil ni možno kopičiti na zalogo. Poleg tega pa so skladišča že zapolnili z zamrznjenimi in izdelki z daljšim rokom uporabe.

Trgovci so se doslej izogibali debati okrog brexita, a so se zdaj oglasili, saj se izstopni datum 29. marec 2019, ki ga je postavila premierka Theresa May, približuje, poslanci pa še vedno niso potrdili dogovora.

Skrbijo jih namreč tudi zaradi carine, saj trenutno le okoli 10 odstotkov hrane v Veliko Britanijo uvažajo po pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Če bi EU zapustili brez dogovora, pa bi vso hrano morali uvažali po pravilih Svetovne trgovinske organizacije, kar bi pomenilo višje stroške uvoza. Ti pa bi se nato prelili v višje cene hrane na policah v trgovini.

Pismo so med drugim podpisali direktorji podjetij Marks and Spencer, Sainsbury's, Waitrose, KFC, Co-Op in Lidl.