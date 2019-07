Britanski veleposlanik Trumpovo administracijo označil za nesposobno

Britanski veleposlanik v Washintonu Kim Darroch je v diplomatskih depešah administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa označil za nesposobno, disfunkcionalno, zmedeno in razdeljeno. Depeše z nelaskavimi izjavami so zašle v roke novinarjev britanskega časnika Mail on Sunday. Ob razkritju vsebine je številne zaskrbelo, da se bodo vezi med ZDA in Veliko Britanijo skrhale. Vse namreč kaže, da je v rokah novinarjev še več podobnih dokumentov.