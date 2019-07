Britanski veleposlanik v Washingtonu odstopil

Britanski tabloid Daily Mailje objavil več Darrochovih depeš, v katerih veleposlanik Trumpovo vlado opisuje kot popolno katastrofo in meni, da ne bo nikoli postala bolj normalna. Trump je užaljen in se znaša nad Thereso May , ki je v Belo hišo sporočila le, da je objava zaupnih informacij, ki jih London obžaluje, nedopustna. Za vsebino depeš pa opravičila ni bilo.

Ameriški predsednik Donald Trumpje potem tvitnil, da se ne bo več ukvarjal z britanskim veleposlanikom v ZDA, ki je bil v depešah kritičen do Trumpove vlade: "Z njim se ne bomo več ukvarjali. Dobra novica za čudovito Združeno kraljestvo pa je, da bo kmalu imelo novega premierja. Čeprav sem užival v veličastnem državniškem obisku prejšnji mesec, pa je name najboljši vtis naredila kraljica,"je tvitnil Trump.

Mayeva obžaluje

Darroch je dejal, da želi končati špekulacije in dodal, da je njegovo delo zaradi depeš, ki so pricurljale v javnost, nemogoče: "Od objave depeš je bilo veliko špekulacij glede mojega položaja in mojega preostalega mandata kot veleposlanika. Želim končati te špekulacije. Sedanje razmere onemogočajo, da bi opravljal svoje delo, kot bi si želel." Theresa May je dejala, da obžaluje, da je Darroch čutil potrebo po odstopu. Dodala je, da imel Darroch v času trajanja mandata njeno popolno podporo.