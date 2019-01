Britanski vojak v Nairobiju rešil več deset talcev

V torek se je v kenijski prestolnici Nairobi zgodil napad na prestižni hotelski kompleks in po skoraj 20-urni operaciji , ki je končala krvavi napad, je kenijski predsednik v televizijskem nagovoru narodu potrdil, da so teroristi v napadu ubili najmanj 21 nedolžnih ljudi, več je ranjenih. Med žrtvami je tudi britanski državljan Luke Potter .

Viden naj bi bil na fotografijah v kavbojkah, supergah in z balaklavo na obrazu, medtem ko pomaga civilistom pobegniti, nato pa se je podal nazaj in se soočil z napadalci. Pri tem naj bi ubil člane teroristične skupine."Med napadom je večkrat ustrelil – z gotovostjo lahko rečemo, da je zadel svojo tarčo – pripadniki SAS ne zgrešijo. Je dolgoletni pripadnik specialnih sil, ni dvoma, da so njegova dejanja rešila življenja," poroča britanski The Sun.

Obrambni minister medtem ni želel komentirati, ali je pripadnik SAS sodeloval v reševalni akciji in "ni mogel niti potrditi niti zanikati" navedb medijev.

Odgovornost za napad je prevzela somalijska teroristična skupina Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido. Vsi napadalci so bili v operaciji varnostnih sil ubiti.