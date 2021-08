Britanski zmagovalec v skokih v vodo Tom Daley odkril novo ljubezen

Športniki pred odločilnimi tekmami za sprostitev in koncentracijo počnejo marsikaj. Naši košarkarji so recimo povedali, da radi kartajo. Fotografi pa so zdaj ujeli 27-letnega Britanca Toma Daleyja, zmagovalca v skokih v vodo, ki si čas krajša in se osredotoča s pletenjem in kvačkanjem. V zadnjih dneh je postal spletna zvezda in verjetno še bolj kot s svojo olimpijsko zmago zaslovel z ročnimi spretnostmi, na katere bi bila ponosna vsaka mama.