Britanski sekretar napadel aktivistko in jo grabil za vrat

Incident se je zgodil potem, ko je nekaj deset aktivistov vdrlo na prireditev, kjer je bil glavni govorec finančni minister Phillip Hammond . V rdečih oblačilih in s krili, na katerih je pisalo "klimatska nesreča", so politike želeli opozoriti na klimatske spremembe.

Britanski konservativci so bili vpleteni v incident, potem ko je na spletu zaokrožil posnetek, na katerem državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Mark Field na eni izmed prireditev napade Greenpeace aktivistko. Na posnetku se vidi, kako sekretar protestnico najprej potisne proti stebru, nato pa jo zagrabi za vrat in odrine.

Field se je aktivistki že opravičil. Kot je zapisal v izjavi, je odreagiral instinktivno, saj je mislil, da je protestnica oborožena. Silovito sem zagrabil vsilijvko, da bi jo čim hitreje odstranil iz sobe. "Globoko obžalujem dogodek in se opravičujem dami, toda v tistih razmerah sem se počutil ogroženega in sem moral ukrepati."

Field je še dejal, da se bo pogovoril s predstavniki vlade, ki bo preučila, ali je prišlo do kršitve kodeksa. Po incidentu so bile aktivistke prisiljene zapustiti prostor, minister Hammond pa je dejal, da se mu zdijo protesti ironični in nesmiselni potem, ko je vlada napovedala svojo zavezo, da bo do leta 2025 dosegla nov mejnik - nič emisij ogljikovega dioksida.