Starša ubitega 19-letnika po sestanku z ministrom 'jezna in razočarana'

Odvetnik družine je po sestanku zaSky News dejal, da sta starša po sestanku z Raabom "jezna in razočarana". Po 45-minutnem srečanju je predstavnik družine dejal:"Če rečemo, da smo razočarani z izidom srečanja, bi to bilo milo rečeno."Zunanji minister je namreč družini pojasnil, da ZDA ne želijo spremeniti svojega stališča glede diplomatske imunitete.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je danes popoldne sprejel Charlotte Charles in Tima Dunna , starša 19-letnega Harryja Dunna , ki je umrl v prometni nesreči, ki jo je povzročila žena ameriškega diplomata Anne Sacoolas . Ta se je po nesreči sklicevala na diplomatsko imuniteto in se vrnila v ZDA.

Raab se je že v torek srečal z ameriškim veleposlanikom v Veliki Britaniji in od njega zahteval, da Sacoolasovo pokličejo nazaj državo. "Zunanji minister se je srečal z ameriškim ambasadorjem in ga pozval, naj ZDA razmislijo o njihovem stališču ter storijo tisto, kar je prav za družino Harryja Dunna," so po sestanku sporočili iz njegovega kabineta. A kot kaže pri tem ni bil uspešen, zato je pozneje dejal, da bo zdaj premier Boris Johnson o primeru govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom .

"Upamo, da bo prišla nazaj po pravico za Harryja," je pred sestankom z zunanjim ministrom povedala mati 19-letnika in izrazila upanje, da bosta od ministra slišala kakšno dobro novico. "Če ne dobimo odgovorov, ki jih želimo, bomo sprejeli naslednje korake, vendar to ni v nikogaršnjem interesu, niti v njenem ne," je še dodala gospa Charles.

Ta nesreča je znova v javnosti odprla vprašanje diplomatske imunitete in sprožila polemike o tem, ali jo diplomati in njihovi člani res lahko obdržijo tudi v takšnih primerih. Ob konkretnem primeru pa se je postavilo tudi vprašanje, ali je gospa Sacoolas sploh lahko upravičena do diplomatske imunitete, saj naj njenega soproga Jonathana Sacoolasa sploh ne bi bilo seznamu registriranih diplomatov. Britansko zunanje ministrstvo je sicer zavrnilo takšne pomisleke in dejalo, da je po informacijah britanske vlade Sacoolas akreditiran diplomat in je torej njegova žena upravičena do diplomatske imunitete.