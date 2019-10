Britansko otočje trepeta pred Lorenzom

Orkan Lorenzo, najmočnejši orkan v zgodovini meritev na vzhodnem Atlantiku, se pomika proti Britanskemu otočju. Vremenoslovci pravijo, da bo sicer ob prihodu na Otok oslabel v nevihto, vendar pa bo ta še vedno precej močna. Irska agencija za vreme Met Eireann je tako izdala oranžno opozorilo pred divjo in zelo nevarno nevihto, ki jo bodo spremljali močni vetrovi in visoki valovi.

Irsko in Združeno kraljestvo naj bi Lorenzo dosegel v četrtek in petek. Trenutno je jugozahodno od Azorov, tam pa ves dan pričakujejo vetrove do 169 kilometrov na uro.

"Bilo je precej nejasnosti glede morebitne poti Lorenza, po tem ko bo prešel Azore. Vendar smo zdaj vse bolj prepričani, da bodo ostanki Lorenza potovali proti Združenemu kraljestvu, s seboj pa bodo prinesli mokro in zelo vetrovno vreme na zahodnih delih," je pojasnil glavni meteorolog britanske agencije Met Office Dan Suri.

Takšno razdejanje je v torek Lorenzo pustil v vasici Feteira na Azorih: