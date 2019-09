O Johnsonovi prekinitvi dela parlamenta še britansko vrhovno sodišče

Obravnava na britanskem vrhovnem sodišču naj bi po napovedih trajala tri dni. Odločitev sodnikov o tem, ali je poteza britanskega premierja Borisa Johnsona glede ustavitve dela parlamenta nezakonita, tako lahko pričakujemo v petek.

Pred obravnavo so v petek tudi sprejeli odločitev, da povečajo število sodnikov z devet na 11. To naj bi nakazovalo ustavni pomen zadeve in kako izenačeni so argumenti obeh strani.

Povečanje številna sodnikov je drugi tovrstni primer. Prvič se je to zgodilo leta 2016 v primeru 50. člena lizbonske pogodbe, ki ureja izstop države iz EU.

Glavna pritožnica je podjetnica in aktivistka Gina Miller, ki je bila uspešna na vrhovnem sodišču leta 2016, ko je zahtevala od vlade, da mora obiti odobritev parlamenta, preden sproži 50. člen lizbonskega pogodbe o izstopu Otoka iz EU.

Eden od številnih izzivov, s katerimi se bodo morali spopasti sodniki, bo, kako uskladiti razlike med angleško, škotsko in severnoirsko zakonodajo glede pritožb v primeru odločitve premierja o prekinitvi dela parlamenta. Londonsko višje sodišče je pritožbo soglasno zavrnilo, medtem ko je škotsko pritožbeno sodišče pritožbo soglasno dovolilo.

Sodniki bodo morali odločiti, ali se lahko na primer parlament pred domnevnimi prekoračitvami vlade brani z novo zakonodajo ali je potrebno posredovanje sodstva. Prav tako naj bi ponovno ocenili, ali Johnson protiustavno prekinil delo parlamenta.

Johnson je začasno prekinitev dela parlamenta predlagal konec avgusta, češ da jo potrebuje za predstavitev nove agende notranje politike, kraljica Elizabeta II. pa jo je odobrila. Trajala bo do 14. oktobra. Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU brez dogovora, premierja obtožujejo, da je namen prekinitve dela parlamenta zajeziti njihove napore, da bi tak izstop preprečil. Johnson je odločen, da bo Velika Britanija izstopila iz EU 31. oktobra.