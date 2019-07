British Airways kot previdnostni ukrep odpovedal vse lete v Kairo

Potniki na londonskem letališču Heathrow Airport so tako tik pred vkrcanjem izvedeli, da je njihov let odpovedan, alternativnih letov pa ne bo še vsaj teden dni.

British Airways, ki velja za največjega letalskega prevoznika v Veliki Britaniji, je po poročanju BBC, odpovedal vse lete v egipčansko prestolnico Kairo. Odpovedani so vsi leti v prihodnjih sedmih dneh.

Tiskovni predstavnik letališča v Kairu je za BBC dejal, da o kakršnihkoli spremembah s strani British Airways še niso bili obveščeni.

Tiskovni predstavnik britanskega prevoznika pa je sporočil: "Nenehno pregledujemo naše varnostne ureditve na vseh naših letališčih po svetu, začasno smo odpovedali vse lete v Kairo za sedem dni kot previdnostni ukrep, ki bo omogočil nadaljnjo oceno. Varnost naših potnikov in posadke je na prvem mestu in nikoli ne bi upravljali letala, če ne bi bilo to varno."

Medtem je zunanje ministrstvo posodobilo nasvete za Britance, ki potujejo v Egipt. "Obstaja povečano tveganje terorističnega napada v letalstvu. Uvedeni so dodatni varnostni ukrepi za lete iz Egipta v Veliko Britanijo."