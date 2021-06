Britney Spears prvič spregovorila o očetovem skrbništvu

39-letna Britney Spears, ki je zaslovela že v otroških letih, je na sodišču prvič javno spregovorila o skrbništvu, v katerem je ujetnica svojega očeta in njegovih finančnih in drugih svetovalcev že 13 let, vse odkar je leta 2008 po ločitvi od drugega moža doživela živčni zlom in se začela nenavadno vesti. Skrbništvo je razglasila za zlorabo. Na sodišču, pred katerim se je zbrala armada njenih oboževalcev, ki že vrsto let zahtevajo njeno "osvoboditev", je sodnici dejala: "Samo svoje življenje si želim nazaj!"

