Brnik avgusta z Madridom povezan vsak ponedeljek in petek

Dopustov in poletne sezone še ni konec. Vsi, ki še razmišljate o potovanju, lahko odslej z brniškega letališča letite naravnost v Madrid. Resda bo letalo letalske družbe Iberia Slovenijo in Španijo povezovalo zgolj v avgustu, in sicer vsak ponedeljek in petek, a upajo, da bo prva sezona dovolj uspešna, da bo lahko linija kasneje odprta vse leto. Zanimanje Špancev za obisk Slovenije je namreč veliko, saj se je Iberia za vzpostavitev letalske povezave z brniškim letališčem odločila prav na podlagi javnomenjske ankete.