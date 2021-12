Bruhanje ognjenika na La Palmi se umirja, prebivalci priredili božični sejem

Prav posebno božično darilo so si zaželeli prebivalci španskega otoka La Palma, in sicer da bi se bruhanje ognjenika Cumbre Vieja po več kot treh mesecih končalo. In vse kaže, da se jim bo želja izpolnila. Življenje na otoku se kljub velikemu opustošenju vrača v normalno stanje, priredili so celo božični sejem in z optimizmom zrejo v negotovo prihodnost.