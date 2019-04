Brunej uvaja šeriatsko pravo: homoseksualce bodo kamenjali do smrti

V Bruneju, z nafto bogatem sultanatom na otoku Borneo, so uvedli šeriatsko pravo, ki predvideva drakonske kazni za prešuštnike in homoseksualce. Čaka jih lahko tudi kamenjanje do smrti. Sultan je ob začetku izvajanja novega kazenskega zakonika poudaril, da je Brunej "država, ki je posvečena čaščenju Alaha".

Brunej, z nafto bogat sultanat na otoku Borneo, ki na severu meji na Južno kitajsko morje, preostanek pa obkroža Malezija, postaja prva država v vzhodni ali jugovzhodni Aziji, ki bo imela šeriatsko pravo, kakršnega imajo na Bližnjem vzhodu, na primer v Savdski Arabiji. Državi kot absolutni monarh že pet desetletij vlada sultan 72-letni Hasanal Bolkia, ki ima v lasti več prestižnih hotelov po svetu, med drugim hotel Dorchester v Londonu in hotel Beverly Hills v Los Angelesu.

Brunej je majhna bogata država na otoku Borneo. FOTO: Shutterstock

Številni hollywoodski zvezdniki, med drugim George Clooney in Ellen DeGeneres, so na družbenih omrežjih pozvali k bojkotu luksuznih hotelov.

Šeriatsko pravo v Bruneju predvideva drakonske kazni za prešuštnike in homoseksualce, pa tudi tatove, ki jim grozi sekanje rok ali nog. Smrtna kazen je zagrožena tudi za žaljenje islamskega preroka Mohameda, tako za muslimane kot druge. Za ženske, ki so istospolno usmerjene, pa je predvidena nekoliko drugačna kazen: 40 udarcev in do 10 let zaporne kazni. Kaznovali bodo tudi ženske, ki bi želele splaviti.

Bogatemu brunejskemu sultanu se kazni ne zdijo nič spornega. FOTO: AP

Odločitev sultana za uvedbo šeriatskega prava je v svetu povzročila zgražanje. Združeni narodi so zagrožene kazni označili za krute in nečloveške. Sultan je ob začetku izvajanja novega kazenskega zakonika poudaril, da je Brunej "država, ki je posvečena čaščenju Alaha". Dejal je, da si želi, da bi muslimane k molitvi pozivali na vseh javnih mestih, ne le v mošejah, da bi ljudi tako spomnili na njihove dolžnosti do islama. Mednarodne kritike je zavrnil in dejal, da je Brunej "poštena in srečna država". "Vsak, ki pride na obisk, bo imel sladko izkušnjo in bo lahko užival v varnem in harmoničnem okolju," je dejal.

Za istospolno usmerjene moške je predvideno kamenjanje do smrti, za ženske pa 40 udarcev s palico in zapor. FOTO: Shutterstock