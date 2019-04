Brunejske hotele po pozivih k bojkotu umaknili iz družbenih omrežij

Profili luksuznih hotelov v brunejski lasti so na družbenih omrežjih so izbrisani ali nedostopni. Razlog za to so zadnji pozivi zvezdnikov, ki so zaradi novih strogih ukrepov zoper homoseksualce, pozvali k bojkotu vseh hotelov v brunejski lasti. Bojkot se medtem širi tudi na brunejskega letalskega prevoznika Royal Brunei Airlines.

V z nafto bogatem sultanatu Bruneju so nedavno uvedli šeriatsko pravo, ki predvideva drakonske kazni za prešuštnike in homoseksualce. Čaka jih lahko tudi kamenjanje do smrti.

K bojkotu brunejskih hotelov je pozval tudi filmski zvezdnik George Clooney. FOTO: AP

Zvezdniki, med katerimi je tudi George Clooney, so zato javno pozvali k bojkotu luksuznih hotelov v lasti brunejskega sultana, piše BBC.Javni linč naj bi vrhunec dosegel z objavo znane televizijske voditeljice Ellen DeGeneres, ki je na Twitterju objavila seznam devetih hotelov iz celega sveta, ki so v brunejski lasti. Ob tem je zapisala, da bodo v Bruneju geje kamenjali do smrti, zato moramo glede tega nekaj storiti. "Prosim, bojkotirajte te hotele, ki so v lasti brunejskega sultana. Dvignite svoj glas zdaj," je dodala.

Profili teh hotelov na družbenih omrežjih pa so zdaj izbrisani ali nedostopni. Po njeni objavi je devet hotelov postalo nedostopnih na družbenih omrežjih. Osem jih je bilo deaktiviranih na Twitterju, vsi trije Instagram profili izmed teh hotelov, pa so bili izbrisani ali deaktivirani. Prav vsi hoteli pa so postali nedostopni tudi na Facebooku.

Podjetje, ki upravlja z vsemi devetimi hoteli, Dorchester Collection, je na njihovi spletni strani v odzivu na poziv k bojkotu zapisalo: "Ne podpiramo nobeno obliko diskriminacije." Dodali so, da so se za umik iz družbenih omrežij odločili, ker so želeli preprečiti zlorabo njihovih zaposlenih, za katere "imajo dolžnost poskrbeti". Bojkot se je sicer razširil tudi v druge sfere, potem ko je letalska družba Virgin Australia prekinila pogodbo z družbo Royal Brunei Airlines. Pridružilo se je tudi angleško podjetje STA Travel UK in prek Twitterja "ponosno" sporočilo, da so nehali prodajati letalske karte družbe Royal Brunei Airlines.

Luksuzni Hôtel Plaza Athénée v Parizu. FOTO: AP