Bruselj dejanje označil za vojni zločin, Rusija in Ukrajina se medsebojno krivita

Poplavljenih je osem naselij, ogroženih že 80 mest in vasi, voda pa še naprej nezadržno dere skozi odprtino 30 metrov visokega in 3,2 kilometra dolgega jezu Nova Kahovka v bližini ukrajinskega mesta Herson, ki je pod nadzorom Rusije. Ukrajina in Rusija ena drugo obtožujeta, da sta krivi za razstrelitev jezu, kjer voda zdaj ogroža vsaj 16 tisoč ljudi. V Bruslju so dejanje označili za vojni zločin. Višina vode v prizadetih krajih bi medtem lahko presegla 10 metrov, ogrožena pa bi lahko bila tudi največja evropska jedrska elektrarna Zaporožje.