Bruselj zaskrbljen nad povezovanjem Boeinga in Embraerja

To je še posebej relevantno v luči dejstva, da sta pred dvema letoma podoben posel sklenila evropski letalski velikan Airbus in kanadski Bombardier, prav tako eden vodilnih igralcev na trgu regionalnih letal.

Komisija je spomnila, da je brazilska družba največji globalni proizvajalec regionalnih letal, njen umik s trga pa bi ob številnih ovirah, s katerimi se pri vstopu na trg soočajo tekmeci iz Rusije, Kitajske in Japonske, lahko za celo desetletje občutno zmanjšal konkurenčne pritiske.

"Z našo poglobljeno preiskavo želimo zagotoviti, da združitev na področju izdelave potniških letal ne bo občutno zmanjšala konkurence pri ceni in razvoju," je zatrdila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager .

Posel med Boeingom in Embraerjem je vreden okoli 5,3 milijarde dolarjev.

Komisija bo o poslu med Boeingom in Embraerjem, vrednem 5,3 milijarde dolarjev (okoli 4,8 milijarde evrov) presodila do konca februarja prihodnje leto, do takrat pa sta družbi začasno prekinili korake, potrebne za dokončanje transakcije.

Družbi nameravata sicer ustanoviti skupno podjetje, ki bo zaobjelo aktivnosti brazilske družbe na področju potniških letal in spremljajočih storitev. Sedež podjetja bi bil v največji in gospodarsko najmočnejši južnoameriški državi. Skupaj naj bi podjetji ponujali celovit nabor potniških letal velikosti od 70 do 450 sedežev.

Do odločitve komisije sicer prihaja v napetih časih, ko je urad trgovinskega predstavnika ZDA ta teden po odločitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), da lahko ZDA uvedejo carine zaradi evropskih subvencij evropskemu proizvajalcu letal Airbusu, objavil seznam izdelkov, ki jih bodo z 18. oktobrom ocarinili po 25-odstotni stopnji. Skupno gre za 7,5 milijarde evrov blaga.

Večinoma bodo 25-odstotne carine doletele prehrambene izdelke iz EU, medtem ko bodo evropska letala in deli ocarinjeni po desetodstotni stopnji, kar Washington uvaja kljub odločnemu nasprotovanju ameriških letalskih družb.

EU bo skoraj gotovo prisiljena uvesti povračilne ukrepe, tem pa bi lahko sledile tudi dodatne carine, ko bo WTO zelo verjetno podobno odločila tudi v pritožbi EU zaradi ameriških subvencij Boeingu.