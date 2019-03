'Bruseljski deček' je vrsto let lulal pitno vodo

Manneken Pis, kar v nizozemščini pravzaprav pomeni "deček, ki lula", je znamenita bronasta skulptura v Bruslju, ki prikazuje golega dečka med lulanjem v vodnjak. Oblikoval ga je Hiëronymus DuquesnoyStarejši, postavili pa so ga že leta 1618. Trenutni deček je kopija prvotnega in izhaja iz leta 1965 – original hranijo v bruseljskem mestnem muzeju. Belgijci pravijo, da deček upodobi njihov poseben smisel za humor, ki ga imenujejo zwanze, in njihovo neodvisnost mišljenja.

V svoji dolgoletni zgodovini je kip preživel veliko, med drugim francoski napad na Bruselj leta 1695. Prav tako so kip večkrat poskusili ukrasti - prvi so bili francoski grenadirji, ki so bili v mestu nameščeni leta 1747. Prebivalci so kip zaščitili in Francozom zagrozili z maščevanjem. Spor je pomiril šele francoski kralj Ludvik XV. In za okrasitev dečka daroval z zlatom vezen brokat. V prejšnjem stoletju je kip imel podobno "nesrečo": januarja 1963 so ga ukradli študenti antwerpenske univerze in ga po petih dneh predali nazaj. V zameno so želeli sredstva za dve sirotišnici, pri zbiranju pa jim je pomagala pozornost javnosti. Zgodba se ni končala tako, ko so kip ukradli dve leti pozneje. Tat ga je odtrgal, pri tem so ostale le noge dečka. Naslednje leto je revija De Postprejela klic, da se telo kipa nahaja v kanalu Charleroi. Potapljači, ki jih je najela revija, so kip res našli, nato pa so ga vrnili v Bruselj. Obnovili so ga in izvirnik shranili v mestni muzej, kopijo pa namestili na mesto, kjer je še danes.