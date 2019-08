Posnetki brutalnega prevoza živali: tudi prek Luke Koper

Lačne, dehidrirane živali, prekrite z lastnimi iztrebki in živimi ranami, natrpane v premajhne tovornjake, ki bi bili morda primerni za prevoz prašičev, ne pa krav in bikov. Na to so nas opozorili člani švicarsko-nemške in izraelske organizacije za zaščito živali. Člani organizacij so spremljali prevoz 361 telet in bikov iz Litve do Izraela.

Več v oddaji Svet na Kanalu A ob 18:00 Transport in preiskava sta potekala od 24. julija do 3. avgusta letos. A do cilja niso zdržali vsi. Zaradi grozljivih razmer jih je nekaj poginilo že med transportom. Ne le, da se to dogaja v Evropski uniji, v zgodbo o nehumanem ravnanju je vključena tudi Slovenija. Do Izraela je živina namreč prišla prav prek Luke Koper.