Brutalen zločin: ljubimec delil njune intimne fotografije, zato se mu je kruto maščevala

Ker je ljubimcu odrezala penis, so mladenko iz Cordobe obsodili na 13 let zapora. Nisem ga želela umoriti, ampak z vrtnimi škarjami le raniti, nič več, je poroti v solzah zatrjevala 28-letnica. Ko je izvedela, da je tedanji spolni partner s prijatelji delil intimne fotografije in njune posnetke iz spalnice, je pobesnela. Zdelo se mi je, da umiram, sploh se nisem zavedal, da me je pohabila, pa je svojo plat zgodbe na sodišču razlagal ranjeni ljubimec, ki je varal svojo ženo.