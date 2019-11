Brutalni umor bostonskih anesteziologov: neuspešno klicala na pomoč

Pričala je tudi Amanda Gibbs, botra 38-letne žrtve Line Bolanos , ki je ob poslušanju klica na 911 potrdila, da je to glas njene krščenke. Njen glas je bil sicer na posnetku slišati precej udušen, in ker ni odgovorila na vprašanja operaterja, je ta prekinil klic, da bi sprostil linijo. Porotniki so ta telefonski klic slišali na tretji dan sojenja moškemu, ki ga sumijo dvojnega umora.

"Prvih nekaj trenutkov sem bil zmeden," je dejal Matthias Heidenreich kot priča na sojenju moškemu, ki je obsojen dvojnega umora dveh bostonskih anesteziologov, Richarda Fielda in Line Bolanos. "Ni mi bilo jasno, kaj sporočilo pomeni, nisem vedel, za kaj se gre," je dejal.

Tožilci trdijo, da je Fielda in Bolanosovo ubil Bampumim Teixeira, ki je v stavbi, kjer je par živel, nekaj časa delal kot hišnik. Ker je bil tam zaposlen, je dobro poznal razporeditev prostorov, so v izjavi za javnost dejali v pisarni okrožnega javnega tožilca. Teixeira se je izrekel za nedolžnega.

"Fielda so našli mrtvega v luži lastne krvi. Roke je imel z lisicami vklenjene za hrbtom," je dejal pomočnik okrožnega tožilca John Pappas. "Tudi Lino Bolanos so našli v mlaki lastne krvi, po tem, ko so jo večkrat zabodli v vrat," je dodal o odvratnem zločinu.

Odvetnik obtoženega Steven Sack je dejal, da "ne obstaja noben kredibilen dokaz, da je Teixeira vlomil v njun dom in jo umoril, in to zato, ker tega ni storil".

’Gledal, čakal, oprezal’

Tožilci trdijo, da je Teixeira čakal na primeren čas, da bi se vtihotapil v stavbo, kjer sta živela anesteziologa. "Stavbo je opazoval, tako od spredaj kot od zadaj, čakal je, da se bo pojavila prava priložnost," je dejal Pappas. Njegov odvetnik pa je na to odgovoril s tem, da ne obstaja noben posnetek ali znanstveni dokaz, da je Teixeira vlomil v njun dom in jo umoril.

Oseba s kapuco se je vtihotapila v zgradbo

Petega maja 2017 se je oseba z rokavicami, jakno s kapuco in nahrbtnikom v svetlo rumeni majici vtihotapila v garažo stavbe okoli štirih popoldne. Bolanosova se je domov vrnila okoli pete ure popoldan, njen zaročenec pa pol ure zatem.

Policijo je ob pol devetih zvečer obvestil zaskrbljen receptor, ki ga je obvestil Heidenreich, ko je videl sporočila. V 11. nadstropju stavbe so naleteli na srhljiv prizor.

’Umrli boste’

Bostonski policist Scott MacIsaac je na pričanju povedal, da je ustrelil Teixeiro, ko so vstopili v stanovanje, saj je ob vstopu v stanovanje videl silhueto, ki naj bi v roki imela strelno orožje. Ko so ga policisti prijeli, je dejal, da so nekje v stanovanju mrtvi ljudje.