'Magičen' trenutek Bryana Adamsa v smrtonosni realnosti

Na prvi pogled se morda zdi kot čaroben trenutek, a v resnici je prizor grozljiv. Fotografija, ki jo je na Instagramu objavil kanadski pevec Bryan Adams, je pozornost svetovne javnosti spet usmerila na eno najbolj perečih indijskih težav - izjemno onesnažen zrak.

Avtor je na koncertu v New Delhiju ujel pevčevo silhueto, ki se je izrisala v z dimom in prašnimi delci onesnaženem zraku. V indijski prestolnici onesnaženost kar za šestkrat presega še varno mejo, kar se že pozna na zdravju prebivalcev. V največji nevarnosti so majhni otroci in nosečnice, opozarjajo.

Glede na to, da se je hladnejši čas leta šele dobro začel, je pričakovati, da se bodo razmere še močno poslabšale. Lani je, na primer, onesnaženost kar 12-krat presegla varno mejo, zaradi česar so celo razglasili izredne razmere.

A Bryan Adams se težav očitno ne zaveda. "New Delhi, Indija, nocoj ste bili izjemno. Na tej fotografiji, če pozorno pogledate, lahko vidite mojo senco v prahu in dimu nad prizoriščem. Česa takega še nikoli nisem videl. Magična Indija. Namaste (hvala)," je zapisal. Med komentarji se je zato znašlo tudi nekaj kritičnih, v katerih ga avtorji opozarjajo, da je magičnost v tem primeru smrtonosna.