Nesreča na Donavi: v reki našli truplo enega izmed pogrešanih

Ladja Viking Sigyn je v sredo zvečer ob obilnem dežju trčila v manjšo turistično ladjo Hableany oz. Mermaid (Morska deklica), ki je nato v nekaj sekundah potonila. Reševalci so rešili le sedem od 35 ljudi na krovu, večino jih še vedno pogrešajo, a upanja, da so preživeli skorajda ni več.

Reševalna ekipa je pet dni po nesreči v reki Donavi, več kot 100 kilometrov od Budimpešte, kjer se je zgodila nesreča, našla truplo enega izmed pogrešanih turistov. čigar identiteta še ni znana. Šlo naj bi za moškega, južnokorejskega turista.

V madžarski prestolnici medtem narasla reka in močni tokovi madžarskim in južnokorejskim potapljačem preprečujejo dostop do potopljene ladje. Kot predvidevajo, se po vsej verjetnosti večina trupel pogrešanih nahaja ravno v ladji na rečnem dnu. Pogrešajo sicer še 18 Južnokorejcev in dva Madžara.

Lokalni mediji ob tem poročajo, da so konec tedna domačini v reki opazili več trupel.

Janos Hajdu, vodja reševalne akcije je trenutne razmere opisal kot izjemno nevarne za potapljače, delo pa jim otežuje tudi slaba vidljivost.

Na kraj neseče so sicer prispele tudi reševalne ekipe iz Avstrije in Češke, Norveška pa je poslala tudi svoj sonar.