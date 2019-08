Burni odzivi javnosti na zgodovinsko tradicijo v Dravljah

V Sloveniji obstajajo nekatere šege, ki vznemirjajo javnost. Eden takšnih običajev je tudi obešanje žab nad ulice Dravelj ob Rokovem sejmu. Očitno pa je letos to nekatere močno zmotilo, saj so se nad tem starim običajem zgražali na družbenem omrežju Facebook. Niso mogli verjeti, kako lahko še sledimo tej navadi, ko pa se vsi dobro zavedamo, da so žabe ogrožene in v Sloveniji izumirajo.