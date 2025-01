Burno slovo poslanca Aleksandra Prosena Kralja od družbenih omrežij

Da je šlo za premišljen zapis samorefleksije na družbenih omrežjih in napoved digitalnega odklopa, svojo včerajšnjo Facebook objavo, ki spominja na poslovilno pismo, tolmači poslanec gibanja Svoboda, Aleksander Prosen Kralj: "Ne, ni primerno, tako kakor kakšna druga vsebina na digitalnih omrežjih ni primerna." Besede "Čas je, da se poslovim, ne le od tega prostora, ampak tudi vsega drugega," in "Zdaj lahko umrem mirno," včeraj namreč niso pretresle le medijske javnosti. "Zadnji del sem izbrisal, ker vem, da je bil zadnji del najbolj šokanten. Ampak na pobudo in klic moje sestre, ki se je dejansko prestrašila," priznava Prosen Kralj.

Ob tem gre za izjemno občutljivo temo, saj je samomorilnost v Sloveniji še vedno visoka. Najaktualnejši podatki namreč kažejo, da je zaradi samomora leta 2023 pri nas umrlo 358 oseb, a Prosen Kralj umika iz politike zaradi spotakljivega zapisa ne načrtuje: "O odstopu seveda nisem razmišljal, objava je odražala samo refleksijo stanja duha na družabnih omrežjih. In mislim, da sem si kot poslanec to lahko privoščil, čeprav sem se jasno zavedal, da bo lahko vplivalo na marsikoga. Ampak takšno je stanje."

Zapis je v javnosti sprožil pomisleke o ustreznosti izražanja in stopnji slovenske politične kulture. "Če ne drugega, je vzbudil pozornost javnosti, tudi pozornost medijev. In seveda je prav, da govorimo o samomorilnosti, samomorih, in prav je tudi, da govorimo, kako pomembno se je odklopiti od omrežij," pravi antropolog Dan Podjed.

"Ljudje se ne zavedamo več, da s svojimi komentarji in izjavami napadamo ljudi in ne ekran, zato sem izbral res šokantne besede," je še dejal Prosen Kralj. Za katere se je sicer opravičil, z objavo pa kljub temu v javnosti ob digitalnem samomoru z neprimernimi besedami pustil drugačno sporočilo.