Busheve zadnje besede: Tudi jaz te imam rad

Dan po smrti 94-letnega Georgea Herberta Walkerja Bush a se je časnik The New York Timesdokopal do podrobnosti njegovih zadnjih trenutkov življenja. 41. predsednik ZDA je bil v dneh pred smrtjo zelo slaboten. Ni več vstal iz postelje, prenehal je jesti, shujšal je in skoraj ves čas samo spal. Za moškega, ki je v svojem življenju večkrat prevaral smrt, je očitno prihajal čas slovesa.

Dolgoletni prijatelj James A. Baker ga je na njegovem domu v Houstonu obiskal v petek zjutraj."Kam greva, Bake?" ga je Bush vprašal s široko odprtimi očmi."V nebesa," mu je odvrnil prijatelj. "No, tja si pa res želim iti," mu je dejal Bush.

Le 13 ur pozneje je umrl. Na svojem domu, obdan z nekaj družinskimi člani, prijatelji in zdravniškim osebjem – poleg Bakerja so bili v sobi še njegova soproga Susan, Bushev sin Neil in njegova soproga Maria ter njun sin Pierce, pa Marshall, še ena njegova vnukinja. Zraven so bili tudi Jean Becker, dolgoletna vodja njegovega osebja, pastor Russell J. Levenson, dva zdravnika in nekaj negovalcev.

Ko se je bližal trenutek, so zbrani po telefonu poklicali njegovega sina Georgea, da sta se lahko poslovila. George mu je povedal, da je bil čudovit oče in da ga ima rad. "Tudi jaz te imam rad,"mu je odgovoril oče. To so bile njegove zadnje besede.

'Bil je pripravljen'

"Težko govorim o tem brez cmoka v grlu," je Baker, ki ga je v zadnjih dneh pogosto obiskoval, povedal v telefonskem intervjuju za The New York Times. "To je bila najbolj spokojna smrt, ki si jo človek lahko želi. In bil je pripravljen."

Tudi pastor Levenson, ki je nekdanjemu ameriškemu predsedniku stal ob strani več kot 11 let, je povedal, da je Bush težko pričakoval trenutek, ko bo "na drugi strani" spet videl soprogo Barbaro, ki je umrla aprila, in njuno hčerkoRobin, ki je zaradi levkemije umrla leta 1953, ko je bila stara le tri leta."Ni bilo dvoma o tem, ali je vedel, kam odhaja in s kom bo tam. Veselil se je, da bo znova videl Barbaro in Robin," je dejal.

"Ko je prišel njegov čas, smo vsi v sobi sklenili roke in molili zanj. Bila je nežna, graciozna smrt. Očitno je bilo, da je bil ta človek močno ljubljen. Ni trpel, ob 22.10 je mirno zaspal," je še dejal.