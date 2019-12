V Češminovem parku novo leto pozdravili že opoldne

V Češminov park v Domžalah je novo leto prišlo kar 12 ur prej. Odštevati so namreč začeli 10 sekund pred poldnevom. V rajanje so se vključili prav vsi - od najmlajših do malo starejših, staršev in babic. Na roko jim je šlo tudi vreme. Skoraj pomladni december je na trg zvabil veliko število otrok. Razigrani so plesali, rajali z dedkom Mrazom in tudi nazdravili z otroškim šampanjcem.