Na Siciliji izmerili rekordnih 48,8 stopinj, tudi Slovenijo čaka nekaj zelo vročih dni

Temperature se bodo vse do ponedeljka vztrajno dvigovale, tudi do 38 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Goriškem, v Beli krajini in Posavju, pravijo vremenoslovci. Arso je zaradi velikih toplotnih obremenitev že izdal opozorilo. Še huje je in bo južneje od nas. V državah ob zahodnem Sredozemlju in ob Jadranu je peti letošnji vročinski val, ki so ga poimenovali Lucifer, že na vrhuncu. V Sirakuzi na italijanski Siciliji so izmerili rekordnih 48,8 stopinje Celzija. To je najvišja temperatura v zgodovini meritev v Evropi. Rdeči alarm so izdale tudi Španija, Portugalska in Hrvaška za celotno obalo.