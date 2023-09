Finančni komentar: Čakajoč na krizo

Bogati Avstralec Tim Gurner, nepremičninski mogotec, je prejšnji teden razburil s provokativno izjavo, da bi bilo preprosto treba povečati število brezposelnih. ''Po mojem mnenju bi morali imeti brezposelnost od 40- do 50-odstotno in pustiti ekonomiji, da trpi.''

Na drugem bregu so sindikati, ki vidijo rešitev v višjih plačah. V ZDA je konec tedna začel stavkati sindikat avtomobilskih delavcev UAW. Zahtevajo štiridnevni delavnik in 40 odstotkov višje plače. Gre za zgodovinsko stavko, v avtomobilskem sindikatu je okoli 150 tisoč delavcev iz treh največjih avtomobilskih koncernov. Naj še spomnim, da so v ZDA naslednje leto volitve. Kandidata Donald Trump in Joe Biden sta v tem trenutku dokaj izenačena.

V Evropski uniji smo že desetič dvignili obrestne mere, ki so zdaj najvišje od leta 2001, in evro je od uvedbe proti dolarju na najnižji točki. Napovedi za gospodarsko rast smo znižali pod odstotek. V četrtek je Evropska centralna banka zvišala obresti na rekordno visokih 450 bazičnih točk, ker je inflacija še vedno zelo visoka, nad pet odstotkov, je pojasnila predsednica ECB Christine Lagard: "Zvišali smo obresti za 25 bazičnih točk, ker želimo inflacijo približati dvema odstotkoma. Po tem pričakujemo daljše obdobje brez obresti."

V ZDA, ki je imela avgusta spet višjo inflacijo, centralna banka Fed to sredo verjetno ne namerava dodatno dvigovati obresti. Verjetnosti za dvig so zgolj štiriodstotne. Medtem Kitajska centralna banka obresti niža. Ekonomije po svetu so na povsem različnih bregovih. Sodček surove nafte pa je že kar za dobro tretjino dražji, kot je bil v juniju. Dosegli smo enake vrednosti, kot so bile novembra 2022, vendar je bila takrat inflacija na vrhuncu in obresti so bile nižje, kot so danes.