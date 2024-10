Čakalne dobe nujno zlo in merilo učinkovitosti zdravstvenega sistema

"Čakalne dobe so nujno zlo in so tudi merilo učinkovitosti delovanja zdravstvenega sistema," smo danes slišali od najvišjih predstavnikov zdravništva. Pa tudi, da so rešitve te vlade slabe, da je potreben denar za nagrajevanje, da potrebujemo več zdravnikov. V času, ko se zdravniški ceh z vlado ne pogaja o plačah, ko sicer stavka, čeprav v resnici tega sploh nihče ne opazi, se tudi napetosti med zdravniki samimi povečujejo. Specialisti s prstom kažejo na družinske zdravnike, teh pa je že zdaj premalo in so preobremenjeni. Nič novega torej v našem zdravstvu, le skupnega iskanja rešitev vlade in zdravnikov žal še vedno ni na vidiku.