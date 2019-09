Cameron: Nisem v celoti predvidel moči čustev po referendumu o brexitu

Nekdanji britanski premier, ki je 'zakuhal' godljo, v kateri se je znašlo Združeno kraljestvo s tem, ko je razpisal referendum o brexitu in dejal, da ga bo vlada upoštevala, zdaj ne izključuje možnosti novega referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU. Kot pravi, sam ne podpira brexita brez dogovora.

Nekdanji britanski premier David Cameron, ki je leta 2016 sprejel odločitev o razpisu referenduma o brexitu, ne izključuje možnosti novega referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije v globoko razdeljeni državi glede tega vprašanja. "Ne pravim, da se bo to zgodilo ali da bi se moralo zgoditi. Pravim samo, da zadev ne gre izključiti, ker je treba najti način za odpravo blokade," je dejal Cameron za današnjo izdajo britanskega časnika The Times pred objavo njegovih spominov z naslovom For the Record prihodnji teden. Ne podpira namreč izstopa države iz EU brez dogovora.

Ob paralizi britanske politike zaradi nesoglasij glede tega, kako uresničiti odločitev volivcev na referendumu, na katerem jih je 52 odstotkov podprlo izstop države iz unije, v zadnjih tednih naraščajo pozivi k razpisu novega referenduma. Velika Britanija naj bi iz unije z ali brez dogovora z Brusljem po trditvah premierja Borisa Johnsona izstopila 31. oktobra. Zavrača namreč spoštovanje zakona, ki so ga sprejeli poslanci opozicije in uporniki iz vrst torijcev, ki od Johnsona zahteva, da v primeru, da dogovora ne bo, unijo zaprosi za preložitev izstopa. Cameron: Vem, da mi nekateri ne bodo nikoli oprostili Cameron, ki se je med referendumsko kampanjo zavzemal za obstoj države v EU, je po porazu na referendumu odstopil s premierskega položaja. "Vsak dan mislim na referendum in na dejstvo, da smo izgubili in na posledice, in na to, kaj bi bilo mogoče narediti drugače," je dejal Cameron, ki ga zelo skrbi, kaj se bo zgodilo. Po porazu na referendumu je bil zelo depresiven, je priznal ter dodal, da se zaveda, da mu nekateri ljudje ne bodo nikoli oprostili.

Cameron je z odločitvijo, da razpiše referendum o izstopu Velike Britanije iz EU odprl Pandorino skrinjico. FOTO: AP