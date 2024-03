Čarli se je vrnil: po več kot letu našli izgubljenega psa iz Ribnice

Vsi poznamo zgodbo Lassie se vrača. Danes pa je ta še bolj aktualna, in sicer pod imenom Čarli se je vrnil. Morda se še spomnite, kako je lani januarja izpred domače hiše v Ribnici nekdo ukradel pomeranca Čarlija. Lastniki so za informacije o njem ponujali celo pet tisočakov, a razen nekaj namigov, da so ga videli v Grosupljem, uspeha ni bilo. Njegova lastnika upanja sicer nikoli nista izgubila, a vendarle kar nista mogla verjeti ob klicu policistov, da so njunega psa po več kot letu dni našli na drugem koncu države. Da je njun, pa so ugotovili takoj, ko so preverili čip.