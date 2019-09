Čas je za 'drzne poteze': Če ne znamo izbrati najboljših, je z nami nekaj narobe

Mogoče manj znano dejstvo, ampak EU ni postavila večina, ampak manjšina, ki je verjela v povezovanje. Ljudje, naveličani vojnih grozot, so seveda hoteli mir, ampak večinoma so po vojni tiho opazovali dogajanje, niso bili množično aktivni igralci. Je pa bilo nekaj razsvetljenih voditeljev, tako politikov kot ekonomistov in drugih intelektualcev, ki so ob medijski podpori dosegli množični konsenz.

Pretiravajo oboji, pravi sogovornik. In medtem ko vsaka stran trobi v svoj rog, je zamrla zdrava komunikacija, ki pa mora biti opravljena – zaradi rešitve po mnenju Martinellija ključnega aktualnega izziva EU – migracij. Te – tako strokovnjak – same po sebi ne ogrožajo ne vrednot evropskega kontinenta, ne njegovega načina življenja, ne prihodnosti, če bomo jasni, kakšna politika velja za begunce, kakšna za ekonomske migrante, kako poteka integracija. Prav tako poudarja – evropske inštitucije bi morale delovati drugače, za boljšo implementacijo evropskih politik bi Bruselj potreboval tudi svoje finančne vire.

Ta tema zadnja leta ne zaposluje le znanstvenikov, ampak je postala vroča politična tema – še posebej ob migrantskem valu. Medtem ko del javnosti trdi, da je "evropsko identiteto" in način življenja treba zaščititi, na drugi strani pola najdemo ljudi, ki v vsaki omembi izrazov, kot so vrednote ali identiteta, vidijo grožnjo nacionalizma.

Družba, njene korenine, identiteta, demokracija, družbena odgovornost, vodenje in globalni odnosi. Vse to so področja, ki jim je sogovornik, italijanski akademik Alberto Martinelli, posvetil svoje življenje. Danes zaslužni profesor univerze v Milanu z doktoratom z znane ameriške univerze Berkeley je avtor številnih knjig in esejev, med njegovimi – na evropski ravni in širše – prepoznavnimi deli pa je poglabljanje v "evropsko identiteto".

Danes je javno mnenje do EU precej kritično. Delno tudi zato, ker so ljudje danes zelo obveščeni, bolj izobraženi. Osebo mislim, da je ključna zdrava in kakovostna javna debata. O stvareh je treba govoriti. Podpora evropskemu projektu bo vedno nihala – odvisno tudi od globalne krize, krize v posameznih državah, ampak na neki generalni ravni mislim, da še vedno večina Evropejcev verjame v EU in povezovanje, in tega se je treba zavedati, ker je to tudi obveza.

Vsekakor imamo skupne korenine, ki so povezane s konceptom sodobne evropske civilizacije in niso vezane na različne države, kot jih poznamo danes. Sem sodijo filozofija, krščanstvo, vladavina prava, ki izhaja iz rimskega zakonika, kasneje nas vežeta razsvetljenstvo in francoska revolucija ter njuni civilizacijski dosežki.

Potem pa je tu ključno vprašanje osebne identifikacije. Tukaj se lahko do neke mere zanesemo tudi na statistične podatke Eurobarometra, ki kažejo, da se velik odstotek ljudi v EU identificira kot Evropejce, seveda ob nacionalni identiteti. Torej: Italijan – Evropejec, Slovenec – Evropejec. Lahko bi rekli, da je evropska identiteta del "multiidentitete" posameznika, ki se lahko čuti kot del nekega mesta, države in širše skupnosti. Lahko smo recimo Evropejci, Slovenci iz Ljubljane. Živimo v kompleksnem svetu, zato je tudi identiteta kompleksna.

Kako se je v času obstoja EU spreminjalo identificiranje ljudi s povezavo?

Je pa bilo nekaj razsvetljenih voditeljev, tako politikov kot ekonomistov in drugih intelektualcev, ki so ob medijski podpori dosegli množični konsenz. K temu je ključno pripomogla gospodarska komponenta, rast. Ko pa je nastopila konjunktura, se je konsenz, navdušenje ohladilo.

Namreč – jasen dokaz tega zaupanja so zadnje evropske volitve, kjer stranke, ki želijo razdor, niso zmagale. Izgubile so. Tudi zato, ker je veliko ljudi prepoznalo, da obstaja grožnja EU, na volišča so tako odšli tudi nekateri, ki sicer ne bi volili. Prepoznali so grožnjo in so se odzvali. Seveda pa to pomeni, da se morajo izvoljeni zdaj dokazati.

Kako ključno pa je za prihodnost evropskega projekta, da je evropska identiteta močna?