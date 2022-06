'Čas teče in spomini bledijo, nas pa kmalu ne bo več'

Pričevalci vojnih grozot, interniranke iz nemških koncentracijskih taborišč, ukradeni otroci in izgnanci so se srečali pri predsedniku države Borutu Pahorju in približno 100 dijakom pripovedovali zgodbe, ki niso zaznamovale le njihovega otroštva, temveč celotno življenje. Težke zgodbe iz koncentracijskih taborišč, ki jih nikoli ne smemo pozabiti. In prav zdaj je čas, je ocenil predsednik Pahor, ko se moramo ponovno spomniti, da mir ni samoumeven in neminljiv, zanj pa da si moramo ves čas prizadevati vsi. In to nas po njegovih besedah opominjajo preživeli v drugi svetovni vojni.