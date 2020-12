Eden izmed zagrebških hotelov je našel način, kako v času omejevanja druženja organizirati varno nočno zabavo. Udeleženci so zaprti v hotelske sobe, vendar so prek televizijskega zaslona oziroma aplikacije za videoklice povezani med sabo in DJ-jem. Da v času zabave nihče ne zapušča sobe in da na koncu tudi varno zapustijo hotel, pa skrbijo varnostniki.