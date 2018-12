'Časi polnjenja žepov brezvestnih preprodajalcev mladičev so pri koncu'

Claire Horton, vodja britanskega zavetišča Battersea, pa je poudarila, da v kolikor bo zakon ustrezno uresničevan, bo to prekinilo prakso zlorabljanja živali za reprodukcijo v šokantnih razmerah. "Časi polnjenja žepov brezvestnih preprodajalcev mladičev, brez kakršne koli skrbi za dobrobit živali, so pri koncu," je še ocenila.

Od oktobra pa v Veliki Britaniji že velja zakon, ki je zaostril pravila glede prodaje pasjih in mačjih mladičev, ki jih tudi licencirani vzreditelji ne bodo smeli več prodajati preden dopolnijo osem tednov starosti.

Preprodajalci prisotni tudi v Sloveniji, septembra policisti zasegli 103 pasjih mladičkov

Preprodajalci pasjih mladičev so v zadnjem času večkrat zbudili pozornost tudi v Sloveniji. Septembra letos so murskosoboški policisti dvema italijanskima državljanoma zasegli 103 pasjih mladičkov. Preprodajalca sta jih iz romunsko-madžarske meje želela pripeljati vse do Italije, kjer bi s prodajo psičkov zaslužila tudi do 60.000 evrov.