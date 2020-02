'Časovnica 2TDK je ogrožena zaradi počasnega odločanja državnih organov'

Izgradnja drugega tira je naletela že na veliko zapletov. Zdaj pa bi lahko najdba okostja prastarega nosoroga vse skupaj še bolj upočasnila. Pri izgradnji dostopnih cest do gradbišč so namreč našli 120 tisoč let staro okostje nosoroga. Pristojni so prepričani, da to del ne bo upočasnilo, po mnenju civilnega nadzora pa časovnico bolj ogrožajo državni organi, ki za svoje odločitve porabijo preveč časa.