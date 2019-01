Cathay Pacific priznal 95-odstotni popust na karte za let v prvem razredu

Hongkonška letalska družba Cathay Pacific je sporočila, da bo priznala letalske karte, kupljene s kar 95-odstotnim popustom, ki so jih srečneži kupili na silvestrovo. Šlo je za pot med Vietnamom in New Yorkom, ki običajno stane kar 14.000 evrov, tokrat pa je bila obračunana cena samo 590 evrov.

Error fare ali napaka v ceni letalske karte je napaka, katere posledica je, da je letalska karta veliko cenejša, kot bi bila po običajni ceni. V večini primerov gre za programsko napako, ki napačno obračuna karte, saj naj bi ti sistemi sestavljali cene letalskih kart na podlagi številnih parametrov, med drugim glede na število kupljenih kart, prostih sedežev, datum in tudi priljubljenost destinacije.

Te programske opreme in izračuni so precej kompleksni, zato se pogosto zgodi, da zaradi napake ponudijo smešno nizko ceno. Ena od pogostih napak je, da program obračuna samo letališke takse in davke, v ceno pa ne vključi ostalih stroškov in dobička letalske družbe. Obstajajo posebne internetne strani in posamezniki, ki prežijo za temi napakami in jih javno objavljajo, pogosto na račun letalskih družb, a kjer nekdo izgubi, drugi pridobi.

Družba Cathay Pacific je v tem primeru izgubila veliko denarja, saj so ponujene letalske karte za prvi in poslovni razred. Zaradi napake v sistemu so bile ponujene s 95-odstotnim popustom. Družba je za letalske karte za pot med Vietnamom in New Yorkom, za omejen čas, namesto 14.000 evrov obračunavala samo 590 evrov. In če v preteklosti poznamo primere, da so letalske družbe te karte enostavno stornirale, je Cathay Pacific naredil nasprotno; sporočili so, da bodo kupljene karte priznali in da se bodo iz te napake kaj naučili.

Težavno leto za Cathay Pacific Letalska družba nima sreče, saj ima po poročanju BBC večje finančne težave. Marca 2018 so priznali, da imajo izgubo. Hongkonška letalska družba Cathay pacific je leta 2017 ustvarila 55 odstotkov manjši dobiček kot leto poprej. To je bil najslabši poslovni izid v 52 letih obstoja, glavni razlog pa je v zmanjšanju števila turistov, kar je seveda zmanjšalo tudi število poletov, in razvrednotenju valut azijskih sosed. Pred kratkim so na novo letalo narobe napisali ime družbe. Spustili so črko "f" in postali Cathay Paciic. Obenem so postali tudi zvezde Twitterja, kjer so uporabniki kar tekmovali, kdo si bo izmislil boljšo šalo.