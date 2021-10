'Če bi reševalci prispeli le nekaj minut kasneje, bi se zgodba lahko končala tragično'

V Sloveniji zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom vsako leto umre približno pet ljudi. V noči s četrtka na petek so reševalci in gasilci prejeli klic 11-članske družine iz okolice Črnomlja. Bili so omotični in bolela jih je glava, ob prihodu pomoči pa se je izkazalo, da so za las ubežali smrti, zastrupili so se namreč z ogljikovim monoksidom. Na srečo hujših posledic ni bilo, a takšne in še hujše dogodke lahko z odgovornim ravnanjem preprečimo.