Če bi Erjavcu uspelo prepričati svoje poslance, bi ga lahko podprl tudi v SMC

Morebitna kandidata za mandatarja Karl Erjavec in Jože P. Damijan sta se pogovarjala s predsedniki strank KUL koalicije. Po četrtkovi blokadi poslancev DeSUS-a, ki so Erjavcu na mizo vrgli kar štiri svoje odstopne izjave, če bo Erjavec nadaljeval s prizadevanji za izstop DeSUS-a iz koalicije in vlade, je projekt oblikovanja alternativne vladne večine Janezu Janši obtičal v mrtvi ulici. Čeprav naj bi koalicija KUL neuradno še vedno računala, da se ji lahko poti do konstruktivne nezaupnice in s tem na oblast, znova odprejo že prihodnji teden.