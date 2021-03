'Če bodo šole ostale zaprte, bomo shode nadaljevali'

Nekateri mariborski dijaki, ki so v začetku februarja na mirnem shodu pozivali k odprtju srednjih šol, se bodo morali zdaj zagovarjati pred sodnikom za prekrške. Eden izmed dijakov pojasnjuje, da so na upoštevanje epidemioloških ukrepov v času protesta še posebej opozarjali, ohranjali medsebojno razdaljo in nosili maske. Čez dober teden dni jih je pričakala pošta, saj so kršili odlok o zbiranju. Vse od oktobra so namreč shodi prepovedani, sicer se lahko zbira skupina do deset ljudi, a mnenja morajo pustiti doma.

