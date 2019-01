'Če bodo ZDA vztrajale pri sankcijah, bi Severna Koreja lahko spremenila pristop'

"Vedno sem pripravljen znova sesti z ameriškim predsednikom in si prizadevati za rezultat, ki bi ga mednarodna skupnost pozdravila," je dejal Kim Džong Un ."Vendar nam ne bi preostalo drugega, kot da poiščemo novo pot, če ZDA ne bodo uresničile svojih obljub in bodo napačno precenile našo potrpežljivost, hkrati pa enostransko vsiljevale stvari in vztrajale pri sankcijah in pritisku," je nadaljeval severnokorejski voditelj.

Medtem ko se je v letu 2018 nadaljevalo zbliževanje med Severno in Južno Korejo, so pogajanja med ZDA in Severno Korejo o jedrski razorožitvi zastala.

Trump je decembra lani izrazil pričakovanje, da so bo s Kimom znova sestal v začetku letošnjega leta, vendar datum srečanja še ni bil določen, Severna Koreja pa za zdaj ni naredila nobenih jasnih korakov v smeri uničenja svojega jedrskega programa.

Kim je v novoletni poslanci, ki jo je predvajala državna televizija, potrdil svojo zavezo glede jedrske razorožitve in pozval ZDA, naj sprejmejo ustrezne ukrepe. "Če ZDA odgovorijo na naše aktivne napore z zaupanja vrednimi koraki in ustreznim ravnanjem, se bodo severnokorejsko-ameriški odnosi hitro premaknili naprej," je zatrdil. Ob tem je znova pozval h končanju skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje.