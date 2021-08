Delež okuženih med testiranimi narasel na več kot 15 odstotkov

V ponedeljek je bilo novih 318 okužb, to je toliko, kot smo jih imeli v začetku lanskega oktobra, torej le nekaj dni pred uvedbo najstrožjih ukrepov, kot sta lockdown in policijska ura. Delež okuženih med testiranimi je narasel na več kot 15 odstotkov. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 110. Glede na kriterije ECDC smo v oranžni fazi. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rdečo fazo prešli konec avgusta. Če bomo tako nadaljevali, pa bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, svari Inštitut Jožef Stefan. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni, kažejo napovedi inštituta.