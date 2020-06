'Če imate psa, mu čim prej priskrbite drugo bivališče, ki pa naj ne bo stanovanje'

Približno tako se je glasil dopis, ki so ga od upravnika enega od stanovanjskih blokov v Krškem prejeli tamkajšnji stanovalci. Eno od lastnic je namreč ob pol devetih zvečer pasji lajež pri sosedih tako zmotil, da je nemudoma pisala upravniku. Ta pa pravi: "Dopis smo res poslali, ker je tak tudi hišni red, ki so ga lastniki tega bloka sami sprejeli." In dodaja, da mu je danes pravzaprav žal.