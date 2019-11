'Če je ženska silhueta na semaforju problem, se moramo vprašati, v kakšni družbi živimo'

Ko se je začelo govoriti o predlogu ministrice Alenke Bratušek, da bi spremenili pravilnik o prometni signalizaciji, s katerim bo v semaforju omogočena tudi uporaba ženskih silhuet, se je našlo nekaj takšnih, ki so skočili v zrak. In če se komu to zdi čudno, se vprašajte, kako nenavadno je bilo, da bi ženska bila še kaj drugega kot le mama, da bi na primer vodila podjetje in imela volilno pravico.