'Če Kijev na meje Rusije postavi vojsko, lahko sledi ponovitev srebreniškega masakra'

Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta se v ponedeljek zvečer v Parizu sestala na prvem dvostranskem srečanju. Na vrhu normandijske četverice so se dogovorili za določene ukrepe za zmanjšanje napetosti med državama, niso pa dosegli večjega preboja za končanje pet let trajajočega konflikta na vzhodu Ukrajine.

Putin je rezultat srečanja označil za pomemben korak k zmanjšanju napetosti na vzhodu Ukrajine. Zelenski je po drugi strani priznal, da si je kljub veliki simboliki prvega srečanja z ruskim kolegom in prvem štiristranskem vrhu po treh letih želel več.

"Lotili smo se mnogih vprašanj in moji kolegi so dejali, da je to zelo dober rezultat za prvo srečanje. Vendar bom odkrit - to je zelo malo, želel sem si razrešiti večje število problemov," je Zelenski izjavil po pogovorih.

Proruski separatisti na vzhodu Ukrajine so že izrazili pripravljenost na uresničevanje odločitev z vrha voditeljev normandijske četverice. Kot je dejala varuhinja človekovih pravic Darja Morozova, bi lahko izmenjavo zapornikov lahko izvedli do konca leta. Menila je še, da bi bila izmenjava mogoča "po formuli 88 za 53".

V mednarodno nepriznani ljudski republiki Lugansk pa je politik Rodion Mirošnik sporočil, da so na vrhu sprejeli vrsto odločitev, za uresničitev katerih je nujen neposreden dialog. Doslej pogovori med ukrajinsko vlado in vodje separatistov niso potekali neposredno, temveč le preko posrednikov v kontaktni skupini.