'Če ne bo več deset milijonov evrov državne pomoči, bo TEŠ prihodnje leto v stečaju'

Če ne bo državne pomoči, in sicer več 10 milijonov evrov, bo šel prihodnje leto TEŠ v stečaj. To je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Izgube so tiste, ki bodo očitno predčasno zaprle Termoelektrarno Šoštanj. Da TEŠ še ni insolventen, se lahko zahvali le milijonski odškodnini Alstoma. A obeti so katastrofalni, v Holdingu slovenske elektrarne kot razlog za to navajajo visok dvig cen emisijskih kuponov CO2, ki je v zadnjem letu poskočila za 88 odstotkov. Minister Vrtovec je tako sedel s predstavniki TEŠ-a, Premogovnika Velenje, Slovenskega državnega holdinga in sindikati. TEŠ in premogovnik Velenje namreč skupaj zaposlujeta okoli 1500 ljudi, veliko jih prihaja iz Šaleške doline. Stečaj bi tako bil ne le hud udarec za državo, pač pa tudi za lokalno skupnost.